МИД Украины: 150 осужденных украинцев перевели из Крыма в российские тюрьмы

Об этом сообщили Радио Свобода в Министерстве иностранных дел Украины.

"Известно о примерно 150 гражданах Украины, которые были осуждены в Крыму и переведены для отбывания наказания на территорию России", - говорится в сообщении.

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Ранее в организации "Евромайдан-SOS" сообщали, что заключенных, которые на момент аннексии Крыма отбывали наказание в тюрьмах на территории полуострова, перевозят в места лишения свободы в России. По их данным, таких уже 2 тысячи 200 человек.

После аннексии Крыма Россией Киев обратился к Москве с требованием передать Украине лиц, которые были осуждены по приговорам украинских судов и отбывали наказание на территории Крыма или Севастополя, однако тогдашний российский омбудсмен Элла Памфилова ответила, что это возможно только в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных лиц. Эта конвенция предусматривает перемещение осужденных с территории одного государства на территорию другого. Таким образом, Украина не может использовать ее в отношении людей, которые находятся в Крыму, поскольку полуостров остается украинской территории в соответствии с международным правом.