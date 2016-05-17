В этом году в Украине отменено внеконкурсное поступление и целевой прием в вузы - Минобразования

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра образования и науки Инна Совсун в ходе брифинга относительно особенностей вступительной кампании в 2016 году.

«Это проблемные вопросы всех предыдущих вступительных кампаний. У нас годами существовала практика, когда отдельным категориям из политических или других соображений предоставлялось право поступления вне конкурса вопреки прямой норме Конституции, согласно которой граждане имеют право получать высшее образование в государственных и коммунальных вузах на конкурсной основе. Сейчас это приведено в соответствие с нормой Конституции. Все будут поступать по конкурсу», - сказала Совсун.

Вместе с тем, добавила она, будут отдельные категории абитуриентов, которые смогут участвовать в конкурсе по результатам вступительных экзаменов, а не ВНО.

Совсун уточнила, что это три категории абитуриентов: лица, имеющие заболевания, которые могут быть препятствием для прохождения ВНО; дети-сироты; а также лица, которые законом признаны участниками боевых действий, защищавшие независимость и территориальную целостность Украины, участвовавшие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения. Эта норма в настоящее время внедряется в Условия приема в вузы.

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На поступление по результатам ВНО или экзаменов по выбору имеют право: лица, уволенные с военной службы (в т.ч. демобилизованные) после 3 ноября 2015 года и лица, которые проходят военную службу (кроме военнослужащих срочной службы).

На зачисление в вузы по собеседованию имеют право лица, которые стали инвалидами вследствие ранений, увечья, контузии или других повреждений здоровья, полученных во время участия в Революции Достоинства, и признанные инвалидами войны.

По информации Минобразования, граждане, которые проживают на временно оккупированной территории в Крыму или переселились из нее, имеют право на получение высшего образования на конкурсной основе за средства государственного бюджета в порядке и в пределах квот, определенных МОН. Соответствующий приказ министерства будет подписан в ближайшее время.

Для лиц, местом жительства которых является территория проведения АТО (на период ее проведения), и которые получили документы о среднем образовании, прием на обучение в один из вузов, который находится на территории Луганской и Донецкой областей (где осуществляют свои полномочия областные военно-гражданские администрации), а также вузов, эвакуированных с территории проведения АТО и временно оккупированной территории, может осуществляться как на общих основаниях, так и на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов.

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