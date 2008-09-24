Украине покупать электроэнергию в России выгднее, чем генерировать?

Министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН заявляет, что решение об импорте электроэнергии из России было принято потому, что на сегодняшний день импорт выгоден для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

«Цена, по которой экспортируется, - на 12% ниже, чем оптовая рыночная цена, а если говорить о том, чтобы включить в работу газо-мазутные блоки, чтобы скомпенсировать остановку атомного энергоблока на Хмельницкой станции, то цена выгоднее на 18% от оптовой рыночной цены», - отметил Ю.ПРОДАН.

Он уточнил, что если сегодня оптовая рыночная цена составляет 37 коп. за кВт/ч, теперь уже дочерняя компания государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго» Energy Capital Trade (Венгрия) импортирует электроэнергию по цене 33 коп. за кВт/ч. При этом себестоимость электроэнергии генерируемой на газо-мазутных блоках, по подсчетам Минтопэнерго, на сегодняшний день составляет 42,3 коп. за кВт/ч.

Министр подчеркнул, что импорт электроэнергии является вынужденной мерой.

«Речь идет об объемах импорта, которые нам нужны, чтобы сбалансировать и сделать накопление (угля) на электростанциях. После того, как мы сбалансируем (запасы угля - УНИАН), мы брать не будем. Это может быть и 200 млн. кВт/ч в месяц, а может, и больше, - все будет зависеть от того, насколько эффективно мы будем получать уголь, потому что уголь сегодня купить негде», - сказал Ю.ПРОДАН.

Он отметил, что на сегодняшний день недопоставки угля на тепловые электростанции составляют около 1 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, "Укринтерэнерго" с 15 сентября начало приобретать электроэнергию у российского ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС". При этом, по словам источника в Минтопэнерго, импорт российской электроэнергии осуществляется «Укринтерэнерго» через Energy Capital Trade.

Госпредприятие "Укринтерэнерго" приобрело у KORLEA INVEST Holding AG (Швейцария) 52% долю уставного капитала энерготрейдера Energy Capital Trade ZRt (Венгрия).

"Укринтерэнерго" ранее на границе с Венгрией продавало электроэнергию двум компаниям - System Consulting ZRt (Венгрия) предпринимателя Ласло КАПОЙИ и Energy Capital ZRt. (Венгрия), 100%-й "дочке" KORLEA INVEST.

Экс-министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО назвал приобретение украинской госкомпанией «Укринтерэнерго» 52% уставного фонда венгерской компании Energy Capital Trade ZRt «неуклюжей попыткой покрыть коррупционные схемы в сфере экспорта электроэнергии из Украины в Европейские страны».

"Укринтерэнерго" поставляет в Венгрию, Словакию и Румынию электроэнергию, производимую в энергоострове Бурштынской ТЭС.