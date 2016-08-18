СБУ задержала двух боевиков "ЛНР" на Харьковщине и Луганщине (видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, в частности, в Приволье Луганской области задержали боевика террористической банды «Призрак».

Отмечается, что летом 2014 году боевик присоединился к террористической организации «ЛНР», патрулировал улицы города с оружием в руках.

После освобождения Приволья от незаконных вооруженных формирований он вместе с семьей выехал в РФ и скрывался там от правосудия. В июле 2016 года злоумышленник вернулся в родной город, где и был задержан оперативниками спецслужбы.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины.

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Еще одного боевика «ЛНР» СБУ задержала на Харьковщине.

«36-летний житель села Коробочкино Чугуевского района добровольно присоединился к террористам в марте этого года. По его словам, он делал закупки и перевозил для боевиков продукты питания, ремонтировал служебный автотранспорт», - отметили в пресс-центре.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника, когда тот вернулся домой. Во время обыска правоохранители изъяли у него гранаты Ф-1 и РГД-5.

Боевику сообщено о подозрении по ч.1 ст.110 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.