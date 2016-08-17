Возведение "Стены" на границе с РФ: на Черниговщине расследуют хищение 1,8 миллиона гривен

Как сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры области, на этой неделе зарегистрировано уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами государственного предприятия при использовании средств государственного бюджета Украины, выделенных на реализацию проекта "Стена" на государственной границе Украины с РФ.

Установлено, что служебные лица госпредприятия с целью обустройства государственной границы заключили соглашения с подрядчиками работ (частными предприятиями), предусмотрев вопреки законодательству обязательность внесения аванса и необходимость приобретения материалов за счет заказчика работ. В то же время выполнение работ по инженерно-техническому обустройству государственной границы не подтверждено, документально сведения об объемах выполненных работ и их стоимости между заказчиком и подрядчиком не подписаны.

Как следствие, при содействии должностных лиц госпредприятия, вопреки требованиям законодательства, частной структурой без фактического выполнения работ получено 1,8 млн грн бюджетных средств.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Досудебное расследование уголовного производства осуществляет следственное управление ГУ НП в Черниговской области, процессуальное руководство – прокуратура области.

Устанавливаются обстоятельства совершенного уголовного правонарушения.

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Как сообщал УНИАН, проект «Европейский вал» - односторонняя инициатива украинского руководства по оборудованию границы с Россией. Изначально проект назывался «Стена».

Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта, - 4 млрд грн. В рамках проекта планируется обустройство траншей, рвов, заборов, а также специальных объектов.

На первом этапе с 2015 года проводится обустройство границы с РФ в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. На втором этапе запланировано сооружение в Луганской и Донецкой областях.