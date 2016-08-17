Минобороны провело последние приготовления к Маршу Независимости (фоторепортаж)
18:16, 17 августа 2016Общество
1091 0
Министр обороны Украины Степан Полторак проверил последние приготовления к Маршу Независимости.
Фото facebook.com/theministryofdefence.ua
Об этом сообщили в ведомстве, опубликовав фоторепортаж.
Читайте такжеКрещатик сегодня вечером закроют для транспорта из-за репетиции военного парада ко Дню Независимости
Как сообщалось ранее, кроме ВСУ, на параде в этом году ожидают сотрудников СБУ, пограничников, сотрудников МВД. Маршем пройдут также воины АТО и ветераны АТО. Ожидается также, что в марше примут участие патрульные полицейские.
Для празднования годовщины Независимости планируется привлечь почти 200 единиц техники. При этом ни одна единица техники с фронта не будет принимать участие в марше.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter