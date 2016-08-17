Минобороны провело последние приготовления к Маршу Независимости (фоторепортаж)

Об этом сообщили в ведомстве, опубликовав фоторепортаж.

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Как сообщалось ранее, кроме ВСУ, на параде в этом году ожидают сотрудников СБУ, пограничников, сотрудников МВД. Маршем пройдут также воины АТО и ветераны АТО. Ожидается также, что в марше примут участие патрульные полицейские.

Для празднования годовщины Независимости планируется привлечь почти 200 единиц техники. При этом ни одна единица техники с фронта не будет принимать участие в марше.