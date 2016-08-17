Аваков анонсировал масштабную "чистку" в рядах генералов

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Предлагаемые сокращения: пограничная служба (с численностью около 42 тыс. человек): было - 74 генерала, предлагается оставить -14. Национальная гвардия ( 46 тыс. человек): было -38, предлагается - 18. Служба по чрезвычайным ситуациям ( 73 тыс. человек): было - 27, предлагается -21. Национальная полиция и МВД ( 175 тыс. человек): было - 57, предлагается – 42", - сообщил он.

По словам Авакова, итого по всем военизированным и правоохранительным формированиям, входящим в сферу управлению МВД, предлагается провести сокращение штатов генеральских должностей и званий со 194 до 95.