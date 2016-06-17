С начала года украинцев стало меньше на 68 тысяч человек

Численность населения Украины по состоянию на 1 мая 2016 года составила 42 миллиона 692 тысячи человек, что, по оценкам Государственной службы статистики Украины, на 68,1 тысячи человек меньше, чем на начало года.

В январе-апреле 2016 года, по данным Госстата, в Украине родилось 128 530 детей, в то время как за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 134 563 ребенка. В январе-апреле было отмечено естественное сокращение населения на 74 379 человек, тогда как в январе-апреле 2015 года население сократилось на 82 725 человек. В то же время, число иммигрантов в январе-апреле текущего года превысило количество эмигрантов на 5 012 человек, за аналогичный период 2015 года этот показатель составил 5 475 человек.

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Все данные приводятся без учета Крыма и зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины, а численность населения оценивается лишь без учета территории Крыма.

Как сообщал УНИАН, численность населения Украины по состоянию на конец 2015 года составляла 42 миллиона 760,5 тысячи человек, что на 168,8 тысячи человек меньше, чем было на конец 2014 года.

Весной 2014 года после аннексии Крыма и формирования зоны антитеррористической операции на востоке страны в связи с началом активных боевых действий в регионе численность населения Украины была существенно скорректирована и уменьшена до 43 миллионов с 45 миллионов человек. В дальнейшем этот показатель уменьшался от месяца к месяцу.

Последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Организация Объединенных Наций рекомендует проводить данную оценку не реже одного раза в десять лет.