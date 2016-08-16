Обвиняемый в экстремизме крымский учитель сбежал от ФСБ в Киев

Об этом сообщает министерство информационной политики Украины.

По данным ведомства, 2 июля 2015 года Ильченко был задержан сотрудниками ФСБ и помещен на 11 месяцев в СИЗО Симферополя по обвинению в том, что в публикациях в своем блоге и социальных сетях не признавал законность аннексии Крыма Россией.

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В июне 2016 года его перевели под домашний арест в Севастополь, откуда ему удалось сбежать.

Ранее первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что российские власти в Крыму продолжают запугивать крымских татар и усиливают репрессии против них.