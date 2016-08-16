Адвокат Фейгин: Наша цель в деле Умерова - остановить маховик репрессий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил адвокат Умерова, бывший адвокат народного депутата Надежды Савченко Марк Фейгин.

Он отметил, что состояние здоровья Умерова в принципе не предусматривает привлечение его к уголовной ответственности.

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«Органы ФСБ прекрасно осознавали, что в принципе могут столкнуться с процессуальными трудностями по привлечению его к ответственности в совершении ряда процессуальных действий... но, тем не менее, пошли на это. К реальному сроку наказания его не осудят, состояние здоровья препятствует этому, потому что это дело символическое, оно пропагандистское, нужно показать, как должны вести себя крымские татары, они не должны выступать против мартовского референдума 2014 года, они не должны выступать против оккупации, они не должны заявлять о том, что Крым является составной частью единой Украины», - сказал Фейгин.

По его словам, если удастся остановить маховик репрессий, изменить отношение к крымскотатарскому народу, то это будет первым шагом к решению проблемы крымскотатарского народа на полуострове, а с другой стороны - создаст политические предпосылки для начала диалога: «а что вообще должно происходить на полуострове и как должны жить люди, которые не согласны с тем, что он является частью территории РФ».

«Остановка репрессий - это наша непосредственная цель участия в этих делах», - добавил Фейгин.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый "прокурор Республики Крым" Наталья Поклонская заявила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело за "экстремизм".

Следователь вручил Умерову подписку о невыезде из оккупированного Российской Федерацией Крыма.

11 августа Киевский районный суд Симферополя удовлетворил ходатайство о помещении Умерова в психиатрический стационар для проведения судебно-психиатрической экспертизы.