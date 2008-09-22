Тепло киевлянам могут включить раньше

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает, что в этом году из-за погодных условий отопительный сезон должен начинаться раньше обычного.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом Р.БЕССМЕРТНЫЙ сказал на селекторном совещании с председателями областных государственных администраций, посвященном подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. Предыдущее совещание поз этой теме состоялось в конце августа.

Основными темами, которые были обсуждены с представителями регионов и профильных министерств и ведомств, стали: подготовка к отопительному сезону котельных, объектов социальной инфраструктуры, жилых домов; расчеты областей за потребленный газ, в том числе предприятиями тепловой энергетики. Также был обсужден ход передачи на баланс местных обществ военных городков и профессионально-технических училищ.

Отдельно были обсуждены проблемы, которые возникли в результате принятия постановления правительства №440 от 25 апреля 2008 года «О реализации статьи 54 Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Настоящим документом Кабинет Министров утвердил Порядок перечисления в 2008 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, услуги по водоснабжению и водоотводу, которая возникла в связи с несоответствием их фактической стоимости тарифам, утвержденным органами государственной власти или органами местного самоуправления.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ спрогнозировал, что начало отопительного сезона в каждом регионе будет сопровождаться определенными проблемами. Это показало и сегодняшнее совещание, во время которого на такие проблемы указали представители «Нафтогаза Украины» и Министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Заместитель главы Секретариата высказался за то, чтобы в этом году отопительный сезон был начат раньше, учитывая погодные условия. В первую очередь, речь идет о подключении отопления в школах, детсадах и больницах, которое необходимо начинать, не ожидая 15 октября.

Подводя итоги дискуссии, Р.БЕССМЕРТНЫЙ констатировал отсутствие четкой координации между областями и министерствами, имеющими отношение к подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону. Роль координирующего центра должна выполнять в этом Министерство жилищно-коммунального хозяйства, убежден Р.БЕССМЕРТНЫЙ. Существующая до сих пор ситуация создает дополнительные осложнения в ведении необходимых подготовительных работ в регионах.

Кроме того, он указал на нерациональность существующего порядка установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что намерен доложить главе государства об отдельных аспектах проблем, которые были рассмотрены во время совещания, и предложить вынести их на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.