80 тысяч винничан увидели мегашоу «Кармина Бурана»

20 сентября на площади Василия Стуса к дню Винницы состоялось шоу «Кармина Бурана», которое собрало 80 тысяч зрителей.

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Василия Стуса была установлена 22-метровая сцена в три яруса. Мегашоу света и огня началось в 21:30. Представление было поставлено на музыку немецкого композитора Карла Орфа, звучание древней латыни и древнеевропейских языков очаровали винничан и гостей города. В перерывах между музыкальными номерами, а их было 25, зрители аплодировали и выкрикивали: «браво!».

На сцене одновременно были совмещены пиротехнические фонтаны и проекционные технологии. В спектакле принимали участие 168 артистов: камерный хор «Винница» и киевский хор «Крещатик», академически-симфонический оркестр Львовской филармонии, Львовский театр «Воскресение», балетная труппа «Созвездия Анико», в роли итальянского дирижера - Карло ТЕНАН.

Винница - второй город после Киева, в котором под открытым небом люди могли увидеть и услышать оперу.

По завершении действа жителей города ожидал праздничный фейерверк.