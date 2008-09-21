Госрезерв готов встретить осень и зиму

Большинство предприятий системы Государственного комитета по государственному материальному резерву готовы к работе в осенне-зимний период 2008-2009 гг.

Как сообщил УНИАН председатель Госкомрезерва Михаил ПОЖИВАНОВ, этот вопрос был рассмотрен сегодня в ходе выездного заседания коллегии Госкомрезера Украины в Бердянске.

М.ПОЖИВАНОВ также отметил, что структурным подразделениям необходимо проконтролировать исправление некоторых недостатков, выявленные во время комиссионных проверок предприятий системы Госрезерва.

В ходе заседания коллегии руководителям предприятий системы Госрезерва был дан указ о тщательной противопожарной подготовке предприятий к осенне-зимнему периоду 2008-2009 гг.

Также был рассмотрен вопрос о доукомплектации штатной численности подразделений предприятий и недопустимости в последующем их необоснованного сокращения.