На Афоне украинские исследователи снимают фильм о святом Паисии Величковском

Как сообщают организаторы научно-исследовательской экспедиции БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» , съемки фильма проходили в монастырях Ксенофонт, Пантократор, Симонопетра, а также в Ильинском скиту.

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«Наша съемочная группа получила уникальную возможность провести съемки в афонских монастырях, увидеть жизнь святогорских монахов – их послушания, богослужение, трапезу, работу в иконописной мастерской и библиотеке», - рассказал основатель фонда Дмитрий Ворона.

По его словам, съемочной группе удалось собрать сведения о жизни Афона в период туркократии, о чем рассказал профессор Фессалоникийского университета доктор Фокионас Котзагеоргис. Эксперт является автором наиболее полного Жития святых Православной Церкви «Синоксарь», составленного на Святой Горе Афон иеромонахом Макарием Симонопетрийским.

«Работа с афонскими монахами была очень продуктивной, поскольку они быстро углублялись в тему проекта и всецело способствовали реализации съемок на Святой Горе. Ведь используя современные технологии Православная Церковь осуществляет и миссионерское служение, а иноки не только молятся о мире, но и самоотверженно трудятся над духовно-культурным обогащением всех, кто интересуется Православием», - рассказал о поездке исполнительный директор фонда Андрей Ус.

Как сообщалось ранее, в июне этого года на Афоне, недалеко от монастыря Пантократор, группой исследователей БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон» была найдена келия XVII века, где принял монашество известный украинец преподобный Паисий Величковский.

Преподобный Паисий Величковский - уроженец Полтавы, православный старец, аскет, святой, служение которого проходило в Украине, на Афоне и в Молдове. Преподобный Паисий известен также как переводчик трудов святых отцов с греческого языка, в частности он перевел на церковно-славянский язык «Добротолюбие» - любимое духовное чтение монахов и мирян.