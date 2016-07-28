При обысках у судьи Швеца нашли сотни тысяч долларов и венгерский паспорт - СБУ (фото, видео)

Как сообщает пресс-центр СБУ, также были изъяты долговые расписки на общую сумму 475 тысяч долларов, драгоценности и паспорт гражданина Венгрии, выданный на его имя.

СБУ отмечает, что задокументировала, как Швец в одном из киевских кафе взял 5 тысяч долларов.

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В целом Швец требовал от предпринимателя 10 тысяч долларов за несоздание препятствий в осуществлении коммерческой деятельности. Судья также подозревается в организации похищения собственного элитного автомобиля для получения страховой выплаты.

Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 и ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко вчера лично вручил уведомление о подозрении Швецу непосредственно в помещении Высшего хозсуда.