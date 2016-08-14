В Одесской области спасатели ищут упавшего с баржи в Дунай работника элеватора

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, 13 августа в 07.45 в службу спасения «101» поступила информация о том, что в субботу в 03.15 на 94-м км реки Дунай с баржи за борт упал работник элеватора.

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На поиски человека выехала водолазная группа аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС в количестве 6 человек.

Прибыв на место происшествия, спасатели начали поисковые работы на лодке «Прогресс». Водолазная группа обследовала 35 км береговой полосы Дуная, но человека не обнаружила.

«Поиски были прекращены в 18.15. Сегодня, 14 августа, 8.20 поисковые работы возобновлены», - отметили в пресс-службе.