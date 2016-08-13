В Одессе несмотря на запрет суда проходит "Марш равенства" ЛГБТ-сообщества

Как передает корреспондент УНИАН, в центре города порядка 200 правоохранителей оцепили Приморский бульвар - от памятника Дюку де Ришелье до Думской площади, где находится здание мэрии. На данный участок бульвара пропускают только участников мероприятия и представителей СМИ.

Присутствуют представители ОБСЕ, руководство регионального главка Нацполиции.

Участники марша скандируют: "Равные права для всех!" "Любовь превыше всего!" "Одесса - вольный город".

В ходе марша произошла потасовка. По данным очевидцев, полиция задержала двух нападавших. Девушка, которая сопровождала их, сказала журналистам, что "мы просто патриоты", которые "проходили мимо".

Организаторы надеются, что с каждым годом в акциях в поддержку прав человека будут брать участие больше людей, а через несколько лет "мы будем праздновать полное равенство в Украине".

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь фестиваля Кирилл Боделан, ранее суд запретил проведение марша по маршруту Лидерсовский бульвар – Музкомедия.

«Оргкомитет фестиваля подал второе уведомление в мэрию с новым маршрутом. Уведомление было принято, и глава НПУ в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе на личной встрече с представительницами оргкомитета заверил, что полиция обеспечит безопасность участниц и участников акции», - отметил Боделан.

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По его словам, сегодня «Марш равенства» пройдет от памятника Дюку де Ришелье до памятника Пушкину - вдоль Приморского бульвара.

Как сообщал УНИАН, Одесский окружной административный суд 11 августа запретил проведение в городе «Марша равенства», запланированного на 13 августа в рамках фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2016», который проходит в Одессе 10-14 августа. Таким образом, был удовлетворен иск исполкома Одесского городского совета.

Однако в пятницу организаторы фестиваля заявили, что подали в мэрию соответствующее уведомление о проведении «Марша равенства» в другом месте.

11 августа организаторы фестиваля отменили все мероприятия четверга из-за отказа в аренде помещения для их проведения.

В августе 2015 года в Одессе был заявлен аналогичный марш в рамках фестиваля квир-культуры «ОдессаПрайд-2015». Но мэрия отказалась принять заявку на его проведение, а суд запретил эту публичную акцию.