Организаторы "Марша равенства" в Одессе подали заявку в мэрию, но предложенный день акции - тайна

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь фестиваля Кирилл Боделан, "городская власть уведомлена о предстоящем событии – "Марш равенства". Мы надеемся, что городская власть не будет вставлять нам палки в колеса".

Планируется, что марш, в котором примут участие до 300 человек, пройдет в центре города, стартовав от памятника Дюку де Ришелье.

Боделан добавил, что пока организаторы не разглашают время и день проведения акции. В пресс-службе также подчеркнули, что речь идет именно о марше, а не параде, поскольку это – разные вещи.

Читайте такжеВ Днепре Фестивалю равенства отказали в помещении из-за темы ЛГБТ

Как сообщал УНИАН, Одесский окружной административный суд 11 августа запретил проведение в городе «Марша равенства», запланированного на 13 августа в рамках фестиваля квир-культуры «ОдесаПрайд-2016», который проходит в Одессе 10-14 августа.

Таким образом, был удовлетворен иск исполкома Одесского городского совета.

11 августа организаторы фестиваля отменили все мероприятия, запланированные на этот день, из-за отказа в аренде помещения для их проведения.

В августе 2015 года в Одессе был заявлен аналогичный марш в рамках фестиваля квир-культуры «ОдесаПрайд-2015». Но мэрия отказалась принять заявку на его проведение, а суд запретил эту публичную акцию.