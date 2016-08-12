В Днепре повысили уровень террористической угрозы
17:15, 12 августа 2016Общество
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На территории Днепропетровской области СБУ ввела "синий" уровень террористической опасности.
В Днепре повысили уровень террористической угрозы / УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. "Синий" уровень означает, что региону угрожает потенциальная угроза - при наличии информации, которая нуждается в подтверждении, о подготовке к совершению террористического акта.
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Аналогичный уровень угрозы присвоили также Закарпатской, Черниговской, Черкасской, Ривненской, Хмельницкой, Киевской областям, а также столице.
Такие меры предосторожности спецслужба принимает в связи с обострением на границе с оккупированным Крымом и ситуацией в зоне АТО.
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