В Днепре повысили уровень террористической угрозы

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. "Синий" уровень означает, что региону угрожает потенциальная угроза - при наличии информации, которая нуждается в подтверждении, о подготовке к совершению террористического акта.

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Аналогичный уровень угрозы присвоили также Закарпатской, Черниговской, Черкасской, Ривненской, Хмельницкой, Киевской областям, а также столице.

Такие меры предосторожности спецслужба принимает в связи с обострением на границе с оккупированным Крымом и ситуацией в зоне АТО.