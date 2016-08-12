В Харькове СБУ ликвидировала группу наркодельцов

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что организатор наркобизнеса заказывал в одной из стран Азии партии психотропных веществ, которые доставлялись в Украину международными почтовыми отправлениями.

В одном из гаражных кооперативов Харькова из PVP изготавливался менее концентрированный наркотик для продажи.

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"Клиентов наркодельцы подыскивали через Интернет, за что отвечали другие участники группировки. Покупатели перечисляли деньги за товар на банковские и виртуальные электронные счета. После подтверждения платежа таксисты, которые работали на злоумышленников, закладывали наркотики в тайники в различных жилых массивах Харькова. Фотографии с местом "закладки" отправлялись заказчикам", - отмечают в СБУ.

Сотрудники спецслужбы задокументировали весь механизм деятельности наркобанды и задержали организатора и семерых его сообщников. Во время обысков в гараже, по месту жительства наркодельцов и в автомобилях правоохранители обнаружили более 3 кг психотропов, приборы и оборудование для изготовления и фасовки наркотиков. По оценке экспертов, "розничная" цена изъятых веществ составляет как минимум 5 млн грн.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, всем участникам группы сообщено о подозрении в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.