На Днепропетровщине за торговлю наркотиками задержан полицейский

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Правоохранитель, используя властные полномочия сотрудника полиции, незаконно хранил психотропное вещество метамфетамин и в течение июля-августа 2016 г. неоднократно сбывал гражданину», - говорится в сообщении.

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Сегодня, 12 августа, полицейскому сообщено о подозрении по ч.2 ст.307 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос относительно избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.