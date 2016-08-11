Суд запретил гей-парад в Одессе

Об этом УНИАН сообщили в суде.

«Удовлетворен иск исполкома Одесского горсовета о запрете проводить определенные мероприятия «ОдесаПрайд-2016». Ограничено право на проведение 13 августа «Марша равенства», собраний и шествий от Лидерсовского бульвара до Французского бульвара», - сообщили в суде.

В суде отметили, что об основаниях принятия решения будет сообщено позже.

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Суд также запретил проводить в указанный день уличные мероприятия военно-патриотического характера местного Автомайдана, которые планировались в том же месте, что и марш ЛГБТ.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вечером 10 августа открылся фестиваль квир-культуры «ОдесаПрайд-2016», который продлится до 14 августа, в его рамках на 13 августа запланирован «Марш равенства». Представители христианских конфессий обратились к властям и правоохранительным органам с просьбой не допустить проведения уличной акции.

9 августа в Одесский окружной административный суд поступил иск исполнительного комитета Одесского горсовета, в котором истец ставит вопрос о невозможности проведения любых уличных акций 13 августа в центре города.

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11 августа оргкомитет фестиваля сначала сообщил, что ищет другую площадку для мероприятий в связи с отказом отеля Gagarinn, а потом отменил все, что было запланировано на четверг.

В августе 2015 года в Одессе был заявлен аналогичный марш в рамках фестиваля квир-культуры «ОдесаПрайд-2015». Но мэрия отказалась принять заявку на его проведение, а суд запретил эту публичную акцию.