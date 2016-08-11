Организаторы ЛГБТ-фестиваля в Одессе отменили все сегодняшние мероприятия из-за отсутствия помещения

Об этом сообщили УНИАН в оргкомитете фестиваля.

«Мы вынуждены отменить сегодняшние мероприятия программы», - отметили организаторы, добавив, что программу «ОдесаПрайд-2016» придется откорректировать.

Они также сообщили, что в настоящее время ведется работа по согласованию площадки для проведения завтрашних дискуссий и других социально-культурных мероприятий.

«Пока мы слышим много отказов... Но мы на полпути к согласованию места проведения завтрашних мероприятий», - сказали в оргкомитете.

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Отмечается, что сегодня утром администрация отеля Gagarinn, конференц-зал которого был арендован для проведения дискуссий, отказала в предоставлении помещения. Они аргументировали свой отказ тем, что якобы организаторы не сообщили о формате мероприятия, а также из-за присутствия полиции на локации, что мешает постояльцам отеля.

Вместе с тем, как утверждают в оргкомитете, они предупреждали все локации о проведении именно квир-фестиваля. Также была проведена полная предварительная оплата - около 30 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, в Одессе вечером 10 августа открылся фестиваль квир-культуры «ОдесаПрайд-2016», который продлится по 14 августа, в его рамках на 13 августа запланирован «Марш равенства».

Представители христианских конфессий обратились к руководству города, области и силовых структур с просьбой не допустить проведения уличной акции.

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9 августа в Одесский окружной административный суд поступил иск исполнительного комитета Одесского горсовета, в котором истец ставит вопрос о невозможности проведения любых уличных акций 13 августа в центре города.

Утром 11 августа в оргкомитете сообщили, что ищут другую площадку для мероприятий в связи с отказом в аренде помещения администрацией отеля Gagarinn.

В августе 2015 года в Одессе был заявлен аналогичный марш в рамках фестиваля квир-культуры «ОдесаПрайд-2015». Но мэрия отказалась принять заявку на его проведение, а суд запретил эту публичную акцию.