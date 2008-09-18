ВР придумала как поддерживать агропродукцию, не противореча ВТО

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О налоге на добавленную стоимость" (в части налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей)".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовал 361 народный депутат из 377, зарегистрированных в сессионном зале.

Целью принятия закона является отказ от налогообложения на переходный период операций по импорту крупного рогатого скота, техники и оборудования для животноводческих комплексов и максимальное сохранение непрямой государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей за счет тех специальных режимов налогообложения налогом на добавленную стоимость, которые не противоречат вступлению Украины во Всемирную торговую организацию.

Суть такого специального режима заключается в распространении режима аккумулирования сельхозтоваропроизводителями средств НДС на все операции по реализации сельскохозяйственной продукции, включая продажу молока и мяса на перерабатывающие предприятия.