Украинцем, спасенным в море одесскими пограничниками, оказался экс-лидер Приднестровья Смирнов - СМИ

Об этом утверждает Newsmaker.md со ссылкой на информированный источник в Одессе.

Еще 6 августа Государственная пограничная служба опубликовала сообщение о том, что пограничники Одесского отряда морской охраны провели спасательные мероприятия в Черном море.

Согласно ему, помощь понадобилась "катеру с тремя гражданами Украины на борту".

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Звонок с просьбой о помощи поступил пограничникам около 23 часов 5 августа. Капитан катера сообщил, что в 5 милях от берега у него вышел из строя основной двигатель и его относит в открытое море.

Уже через 20 минут катер морской охраны прибыл на место происшествия и отбуксировал плавсредство в Ильичевский рыбный порт.

При этом ГПСУ опубликовала фотографию катера под украинским флагом с мужчиной характерной внешности, очень похожим на Смирнова.

Как отмечает Newsmaker.md, Смирнов, руководивший непризнанной республикой с 1990 по 2011 год, известен своей любовью к плавательным средствам. Весной 2009 года он даже подарил пограничному отряду МГБ Приднестровья собственноручно собранный патрульный катер.

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"Все знают, что я люблю во время досуга строить катера. Поэтому я и решил преподнести по случаю 17-летия министерства госбезопасности подарок", - сказал тогда он.

Приднестровский лидер тогда не уточнил технические характеристики своего детища, отметив лишь, что катер имеет достаточно высокую скорость, неплохие антикавитационные свойства и винт с регулируемым шагом.