Освобожденная из плена "ЛНР" Варфоломеева считает, что лучше сидеть в заложниках, чем быть обменянной

16:41, 08 августа 2016
Общество
6219 1

Журналистка Мария Варфоломеева, которая была заложницей террористов "ЛНР", выступает против любого обмена боевиков на захваченных боевиками в заложники украинцев.

facebook.com/iryna.gerashchenko

Об этом она заявила в эфире Еспресо.TV.

"Я была там, и я тоже, побывав в плену, не согласна, чтобы меня меняли на террористов. Я буду сидеть, не знаю сколько, но чтобы людей, которые убивали наших сограждан, солдат, чтобы дать им амнистию - я не согласна", - заявила Варфоломеева.

По ее словам обмен боевиков на пленных украинцев является неравнозначным.

"Мы здесь уступим, здесь уступим, так у нас еще больше будут отрывать. Мы должны показывать позицию", - сказала Варфоломеева.

Читайте такжеОсвобожденная из плена журналистка Варфоломеева пожаловалась, что в Луганске она "стала врагом народа"

Она подчеркнула, что, "конечно, надо бороться за каждого, но это не способ, с которым мы победим".

Как сообщал УНИАН, луганская журналистка Варфоломеева находилась в плену боевиков "ЛНР" с 9 января 2015 года. Девушку обвиняли в "шпионаже" в пользу украинской армии и в принадлежности к "Правому сектору".

Она была освобождена в результате обмена на двух человек 3 марта 2016 года.

Сообщалось, что Варфоломееву обменяли на девушку с оккупированной территории и приговоренного в Украине к 11 годам лишения свободы гражданина РФ из Краснодарского края Ивана Горбунова, которые работали на боевиков. Для того, чтобы обменять Горбунова на Варфоломееву президент Петр Порошенко этого россиянина помиловал.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter