Освобожденная из плена "ЛНР" Варфоломеева считает, что лучше сидеть в заложниках, чем быть обменянной

Об этом она заявила в эфире Еспресо.TV.

"Я была там, и я тоже, побывав в плену, не согласна, чтобы меня меняли на террористов. Я буду сидеть, не знаю сколько, но чтобы людей, которые убивали наших сограждан, солдат, чтобы дать им амнистию - я не согласна", - заявила Варфоломеева.

По ее словам обмен боевиков на пленных украинцев является неравнозначным.

"Мы здесь уступим, здесь уступим, так у нас еще больше будут отрывать. Мы должны показывать позицию", - сказала Варфоломеева.

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Она подчеркнула, что, "конечно, надо бороться за каждого, но это не способ, с которым мы победим".

Как сообщал УНИАН, луганская журналистка Варфоломеева находилась в плену боевиков "ЛНР" с 9 января 2015 года. Девушку обвиняли в "шпионаже" в пользу украинской армии и в принадлежности к "Правому сектору".

Она была освобождена в результате обмена на двух человек 3 марта 2016 года.

Сообщалось, что Варфоломееву обменяли на девушку с оккупированной территории и приговоренного в Украине к 11 годам лишения свободы гражданина РФ из Краснодарского края Ивана Горбунова, которые работали на боевиков. Для того, чтобы обменять Горбунова на Варфоломееву президент Петр Порошенко этого россиянина помиловал.