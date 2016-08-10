В Харькове горел завод "Укроборонпрома"

Сообщается в оперативной сводке Харьковской облгосадминистрации.

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Загорелось двухэтажное здание цеха №1. Площадь пожара составила 100 кв.м. Пожар локализован в 10:48, ликвидирован - в 12:53. Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ (ремонт кровли здания).

Как уточняется в сводке, на заводе числится пожарный автомобиль, однако, по словам руководства завода, добровольная пожарная дружина расформирована в 2014 году в связи с отсутствием финансирования.