В Днипре возрождается легендарный фестиваль "Джаз на Днепре"

«Днипро – джазовый город. Так было во времена СССР, так будет и теперь. Фестиваль и в плане музыки, и в плане состава музыкантов будет очень качественным и классным», – считает внештатный советник городского головы Днипра Евгений Гендин.

Дата фестиваля приходится на празднование дня города. На мероприятии будут задействованы три площадки: на Монастырском острове, в парке Глобы и культурно-деловом центре «Менора». Фестиваль состоится в формате пятичасового опен эйра (open air). Также гостей ждут мастер-классы от выдающихся музыкантов.

Продюсер фестиваля Анна Русскевич рассказала, что хедлайнерами мероприятия станут музыканты мирового масштаба: Сайрус Чатнат (США), Рик Маргитца (США), Пол Болленбэк (США), Венсан Буржекс (Франция), Денисс Пашкевич (Латвия), Оливье Кер Орио (Франция), Рикард Мальмстен (Швеция), Танель Рубен (Эстония), Валерий Шерица (Беларусь), Майкл Мвенсо (США), группа The Shakes (США). Украину на фестивале представят квинтет Дмитрия Александрова, группа «Кредо», певица Джамала, а также выходцы с Днипра Андрей Кондаков, Ирина Родилес и Виктор Двоскин.

«Днипро вырастил плеяду выдающихся музыкантов, которые сейчас путешествуют и даже преподают джаз по всему миру. Я очень рад, что возвращается волна «Джаза на Днепре». Хочется, чтобы она длилась более пять лет, в отличие от предыдущих фестивалей», – говорит один из членов местного джаз-клуба Владимир Задонцев.

Начальник управления культуры городского совета Евгений Хорошилов отметил, что на проведение «Джаза на Днепре» будут выделены средства из городского бюджета. Их потратят в основном на техническое обеспечение мероприятия. «Мы планируем, что каждый день фестиваль сможет принимать до 10 тысяч посетителей. Это очень масштабное событие. Подобного в нашем городе не было на протяжении всех лет независимости», – добавил Евгений Хорошилов.