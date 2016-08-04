В Днепропетровской области СБУ задержала администратора сепаратистских групп в соцсетях

Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, установлено, что мужчина познакомился в Интернете с кураторами из России и временно оккупированных террористами территорий.

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Злоумышленник согласился создать группы в соцсетях, где размещал материалы, которые дискредитируют силы антитеррористической операции, и призывал к изменению конституционного строя в Украине. Администратор агитировал за создание "Днепропетровской народной республики" и ее вхождении в состав РФ. Мужчина также информировал заказчиков о социально-политических настроениях жителей Каменского и их готовности к акциям протеста.

Для получения заданий и отчетов администратор использовал анонимный аккаунт в одной из российских соцсетей.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы обнаружили на компьютере переписку с кураторами из России и так называемых "ДНР/ЛНВ", сепаратистские материалы и агитки.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) - такие действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНИАН, ранее в интернете появилась переписка сотрудницы так называемого министерства государственной безопасности "ДНР" Татьяны Егоровой с российским журналистом Леонидом Муравьевым, а также сотрудниками каналов "Интер" и "Донбасс".