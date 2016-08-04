В Днепре впервые отметили день полиции

Как сообщает корреспондент 056.ua в холле театра для людей в погонах был организован фуршетный стол из фруктов и ягод.

В бокалах пенилось шампанское. Но ревнители правопорядка практически не прикоснулись к спиртному. Полицейское начальство вместе с руководителями города и области отмечали в отдельном зале. Впрочем, самых первых лиц и не было. Глава облсовета Глеб Пригунов перенимает опыт животноводства и сельского хозяйства в далекой Канаде. Как это ему поможет в управлении облсоветом понятно, конечно, трудно. Не было и губернатора Днепропетровщины Валентина Резниченко. Зато приехал мэр Борис Филатов. Как всегда, в сопровождении нескольких охранников.

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И.о. начальника ГУ Нацполиции Украины в Днепропетровской области Игорь Репешко, поздравляя коллег, отметил, что имеет надежду, что праздник новой полиции Украины станет объединяющим и для ветеранов милицейской службы, и для тех, кто защищает правопорядок сейчас, и для тех, кто только поступил или собирается связать себя со службой в полиции.

По информации полиции, более 300 сотрудников правоохранительных органов Днепропетровщины были отмечены и поощрены накануне праздника.

Напомним, празднование Дня полиции Украины установлено указом Президента Украины от 9 декабря 2015 года.