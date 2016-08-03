Деканоидзе: полицейские-омбудсмены получили от меня полный "карт-бланш"

Об этом глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила сегодня, 3 августа, во время встречи, посвященной путям внедрения международных стандартов в сфере обеспечения прав человека в полицейской деятельности. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Читайте также"Безработица и миграция оружия": Деканоидзе сообщила о росте количества краж и грабежей в Украине

Как отмечается в сообщении, во встрече приняли участие Председатель Нацполиции Хатия Деканоидзе, заместитель Председателя Нацполиции - руководитель аппарата Константин Бушуев, директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров, директор международного фонда «Возрождение» Роман Романов, а также представители государственных органов, национальных и международных общественных организаций и вновь назначенные уполномоченные по правам человека.

Руководство недавно созданного Управления обеспечения прав человека (УЗПЛ) Национальной полиции представило основные направления развития службы. Кроме того, были озвучены перспективы формирования «Дорожной карты», которая предполагает достижение европейских стандартов защиты прав человека непосредственно в полиции.

По словам Деканоидзе, главное, чтобы новые полицейские-омбудсмены хорошо понимали потребности людей. Для этого нужно много учиться и работать над собой. Поэтому с целью постоянного повышения профессионального уровня для этой категории полицейских планируют проводить тренинги. В работе полицейских могли случаться ошибки и проблемы, однако в ведомстве работают над их решением. Для решения проблем полицейские омбудсмены будут иметь необходимые полномочия и будут независимыми от руководителей территориальных подразделений полиции.

«Мои двери для них всегда открыты. У них есть от меня полный «карт-бланш» в работе», - подчеркнула она.

Заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев отметил, что в ведомстве взяли за приоритет формирования института уполномоченного по правам человека из числа молодых людей, незаангажированных опытом работы в милицейской структуре.

Руководитель фонда «Возрождение» Роман Романов подчеркнул, что очень важно не свести роль полицейских омбудсменов только к проверке жалоб. Эта служба должна выявлять возможные причины нарушений прав человека и работать над их устранением.

По результатам встречи достигнуты договоренности по взаимному обмену информацией между полицией и общественными организациями о выявленных случаях нарушений прав человека, а также о причинах этих нарушений и принятых превентивных мерах, подчеркивается в сообщении.