В Украине 4 тысячи полицейских не прошли переаттестацию - Деканоидзе

Об этом заявила глава Нацполиции Хатия Деканоидзе, передает "112 Украина".

"Уже аттестовано где-то около 30 тысяч человек по всей Украине и где-то около 4 тысяч человек не прошли аттестацию", - сказала она.

Глава МВД Арсен Аваков ожидает, что процесс переаттестации завершиться этим летом.

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"У нас осталась одна проблема - Львовская область, где на днях начата аттестация и завершена успешно. И это тоже этап из которого видно, что значительная часть персонала, к сожалению нашему, не проходит аттестационные рамки, особенно это касается руководящего персонала, там потери до 30%", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, переаттестация работников Нацполиции началась 18 ноября 2015 года. Она предусматривает написание теста на общий уровень аналитических навыков работника, профессиональный тест на знание законов и собеседование.

7 апреля руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе заявила, что реформу органов МВД могут свести на нет решения судов о восстановлении на работе работников милиции, не прошедших переаттестацию.