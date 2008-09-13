Луценко в пункте содержания нелегальных мигрантов (фоторепортаж)

Министр внутренних дел Украины Юрий Луценко вручил символический ключ офицеру на церемонии открытия пункта временного содержания нелегальных мигрантов в селе Журавичи (Киверцевский р-н, Волынская обл.).

В новом пункте временного содержания иностранцев и лиц без гражданства уже поселили 29 нелегальных мигрантов – 18 граждан Пакистана и 11 граждан Индии в возрасте от 18 до 35 лет. Нелегалы были переведены из пункта временного держания "Павшино", которое находится в подчинении Мукачевского пограничного отряда.

Пункт создан на территории Волынской области в связи с тем, что это пограничная область, которая граничит с Республикой Польша и Республикой Беларусь.

Он построен на базе бывшего военного городка. На территории пункта оборудована столовая на 150 мест с пищевым блоком, приемное отделение, спальные корпуса, админздание и котельная. Также заново проделан монтаж сетей связи, системы видеонаблюдения, инженерных сооружений. По проекту, лимит наполнения пункта составляет на сегодня 181 человек.

Фото Александра Косарева / POOL / УНИАН