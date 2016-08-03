НАТО передало Украине оборудование для разминирования на миллион евро

Об этом сообщает миссия Украины при НАТО в Facebook.

Отмечается, что НАТО передало Украине очередной транш материально-технической помощи для гуманитарного разминирования.

«Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила от Программы НАТО “Наука ради мира и безопасности” очередную партию материально-технической помощи для пиротехнических подразделений ГСЧС в Донецкой и Луганской областях», - говорится в сообщении.

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4 пикапа «Форд» вместе с ранее переданными НАТО в распоряжение ГСЧС Украины защитными костюмами, миноискателями и прочим оборудованием для разминирования планируется направить в распоряжение 4 пиротехнических команд, работающих над очисткой от взрывчатки в освобожденных от пророссийских террористов территорий в Донецкой и Луганской областях.

В миссии Украины при НАТО уточнили, что общая стоимость предоставленного Альянсом оборудования достигает 1 млн евро.