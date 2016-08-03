Семья Царева получила в аннексированном Крыму детский санаторий - СМИ

Это бывшее имение великого князя Михаила Романова, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения.

Об этом сообщает Дождь ссылаясь на соответствующие документы, оказавшиеся в его распоряжении.

Читайте такжеСБУ вызывает Царева на допрос в качестве подозреваемого

В ноябре 2015 года "министерство экономического развития" аннексированного Россией Крыма заключило договор о реализации проекта реконструкции санатория с ООО «Радуга», которое, согласно Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ), возглавляет мать политика Нина Царева. У компании два учредителя — это сам Царев (ему принадлежит 1%) и компания «Сельбилляр», 99% которой принадлежит его жене Ларисе.

Сам Царев подтвердил эту информацию и не исключил, что в будущем займется проектом сам.

Семья Царева получила санаторий для «реконструкции и развития» в ноябре 2015 года. Вместе с самими корпусами «Ай Тодора» в собственность Цареву передан земельный участок аннексированного полуострова площадью 2 гектара.

Читайте такжеГенпрокуратура начала процедуру заочного осуждения Царева

Согласно документации к соглашению, с мая 2016 года по декабрь 2024 года инвестор обязуется выплатить России 254 миллиона рублей налогов.

Проект по реконструкции и развитию санатория рассчитан на 7 лет. До 2022 года инвестор планирует потратить 220 миллионов рублей — в частности, будет построен новый четырехэтажный корпус, крытый бассейн и заменены коммуникации.

Санаторий расположен недалеко от Ялты, в 175 метрах над уровнем моря. Общая площадь территории «Ай Тодора» — более 6 гектаров, из них 5,9 занимает огромный парк, где когда-то прогуливалась семья Романовых.

Князь Михаил Николаевич Романов, младший брат императора Александра II, приобрел имение его в 1869 году для своей супруги княгини Ольги Федоровны. Там возвели небольшой дворец, дом для прислуги и другие постройки. До наших дней сохранились Малый дворец, дворец для детей, школа 1912 года, пищеблок 1860 года, прачечная, столовая и домовая церковь 1912 года. В советское время все это стало корпусами санатория. В западной стене главного корпуса — античное надгробие, внесенное в список памятников археологии местного значения.

Санаторий может разместить 65 детей. На его сайте указано, что 50 коек бюджетные и 15 — коммерческие. По плану реконструкции и развития санатория, который будут выполнять Царевы, планируется оставить всего 10 бесплатных коек в год в течение срока окупаемости проекта.

Напомним, экс-депутат подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и действий, направленных на публичные призывы к насильственному изменению, свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации, совершенные лицом, которое является представителем власти, что привело к тяжелым последствиям, то есть уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 и ч. 2, 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.

Шевченковский районный суд Киева 30 октября 2015 года дал разрешение на специальное досудебное расследование в отношении Царева.