На Киевщине сгорела ферма, погибло 110 животных

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, 2 августа в 2:15 поступила информация о пожаре на ферме в селе Лехновка Барышевского района.

После прибытия на место пожара было установлено, что горит животноводческая ферма на площади 1000 квадратных метров.

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Тушение пожара осложнялось тем, что хозяин предприятия дополнительно хранил большое количество сена в этом помещении, и пожар быстро набирал обороты, отмечается в сообщении.

Пожар локализовали в 5:55 и полностью ликвидировали в 11:14.

«В результате пожара удалось спасти 43 животных, а 110 голов домашних животных погибло, также сгорело 200 тонн тюков сена», - сообщили в ГСЧС.

Причина пожара и сумма материальных убытков устанавливается.