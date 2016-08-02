Суд оставил экс-"беркутовцев" под арестом еще на два месяца

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение огласил председательствующий по делу судья Сергей Дячук.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении содержания под стражей экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Сергея Тамтуры и Александра Маринченко.

При этом суд отклонил ходатайство защиты подсудимых об изменении меры пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей.

После этого председательствующий объявил перерыв в заседании до 11.30 4 августа.

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Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство в отношении экс-«беркутовцев» Александра Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство в отношении еще трех экс-«беркутовцев» - Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируются совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищения и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства в отношении всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.