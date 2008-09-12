Добкин програет любому единому кандидату? (соцопрос)

Научный сотрудник Киевского международного института социологии Юлия САХНО считает, что в случае проведения досрочных выборов мэра Харькова действующий городской председатель Михаил ДОБКИН проиграет их при условии выдвижения его потенциальными конкурентами единого альтернативного кандидата.

Об этом Ю.САХНО сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты исследования «Общественно-политические настроения и ожидания жителей г. Харькова».

«Если бы выборы мэра Харькова проходили в ближайшее время, то наиболее реальными претендентами на эту должность были бы нынешний мэр Харькова Михаил ДОБКИН (на время опроса за него были готовы проголосовать 20% харьковчан), Александр ФЕЛЬДМАН (готовы проголосовать 16%), и Владимир ШУМИЛКИН (16%). Значительную поддержку также имеют Арсен АВАКОВ (11%), Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ (10%), Инна БОГОСЛОВСКАЯ (10%) и Александр ПРОТАС (7%)», – сказала Ю.САХНО.

По ее словам, в случае досрочных выборов на избирательные участки наиболее вероятно пришли бы те, кто высоко оценил вероятность своего участия, и определился с поддержкой того или иного кандидата – это около 50% граждан, которые имеют право голоса. «В таком случае, за М. ДОБКИНА отдали бы свой голос около 22% участников голосования. На втором месте с равными шансами на победу – А. ФЕЛЬДМАН (16% первого выбора + 9% - второго) и В. ШУМИЛКИН (14%+11%)», - уточнила социолог.

Ю.САХНО считает, что несмотря на то, что М. ДОБКИН опережает своих конкурентов, разрыв между ним и А.ФЕЛЬДМАНОМ - В.ШУМИЛКИНЫМ остается минимальным. «Уверенность сторонников ДОБКИНА в победе их кандидата значительно выше, чем уверенность тех, кто высказывает намерение проголосовать за ФЕЛЬДМАНА или ШУМИЛКИНА, что может привести, с одной стороны, к снижению активности электората ДОБКИНА, а с другой – к консолидации голосов оппозиционных кандидатов вокруг наиболее реального из них. Учитывая возможность этих двух эффектов, в смоделированной ситуации выборов мэра Харькова для ДОБКИНА можно сделать поправку на снижение рейтинга за счет неучастия части потенциального электората, а для ФЕЛЬДМАНА – поправку на повышение рейтинга за счет сторонников ШУМИЛКИНА и других «альтернативных» кандидатов», - пояснила Ю.САХНО.

По ее словам, около 25% опрошенных высказали уверенность в том, что харьковчане ни при каких условиях повторно не проголосуют за нынешнего мэра М. ДОБКИНА. С другой стороны, 16% уверены, что в случае выборов не имеет шансов на победу А. ФЕЛЬДМАН. «Характерно, что уверенность в поражении ДОБКИНА высказывают те, кто симпатизирует его оппонентам, и наоборот – больше всего не верят в победу ФЕЛЬДМАНА сторонники ДОБКИНА. Это свидетельствует о том, что, не смотря на то, что они пользуются равной поддержкой в качестве кандидатов на пост мэра, именно ФЕЛЬДМАН в представлении харьковчан считается основным конкурентом ДОБКИНА в борьбе за кресло главы города. Слабостью ШУМИЛКИНА в этом противостоянии также можно назвать то, что он уже один раз проиграл ДОБКИНУ», - подчеркнула Ю.САХНО.

Социолог также отметила, что М. ДОБКИН с небольшим отрывом лидировал по уровню поддержки среди населения, но его электорат оказался достаточно слабо мобилизованным и склонным к неучастию в голосовании. «ФЕЛЬДМАН и ШУМИЛКИН на время опроса пользовались одинаковой поддержкой среди жителей города, но, по всей вероятности, более реальным конкурентом ДОБКИНА считается ФЕЛЬДМАН, и, в случае аккумулирования голосов тех, кто поддерживает других кандидатов - ШУМИЛКИНА, АВАКОВА, ПРОТАСА, СВЯТАША, БАБАЕВА - ФЕЛЬДМАН имеет реальные шансы на победу», - пояснила Ю.САХНО.

Справка УНИАН. Опрос «Общественно-политические настроения и ожидания жителей г. Харькова» проводился Киевским международным институтом социологии с 26 июля по 10 августа 2008 года. Для проведения опроса использовалось две методики: поквартирный опрос (614 интервью) и уличный опрос (1222 интервью). Всего в ходе полевого этапа методом личного (face-to-face) интервью было опрошено 1836 человек.

КМИС (Киевский международный институт социологии) является одной из наиболее авторитетных социологических организаций в Украине. На украинском и международном рынке КМИС работает 14 лет. Институт является членом международной социологической ассоциации ESOMAR.