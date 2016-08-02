На Донбассе в боях с российским агрессором погибли 415 украинских десантников – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю Дня Высокомобильных десантных войск на базе Учебного центра ВДВ ВСУ сегодня в Житомире

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«415 крылатых пехотинцев не вернулись с боевых заданий, погибнув в ожесточенных боях с российским агрессором», - заявил глава государства.

По словам президента, 2 295 воинов-десантников были награждены государственными наградами, семь из них отмечены званием Героя Украины.

«Наш праздник отличается тем, что наши десантники не в фонтанах купаются, а Родину защищают. И сегодня этот день, 2 августа, - это в то же время является и днем памяти. Многие из них будут на могилах павших боевых побратимов, отдавая им почтение и уважение», - отметил Порошенко.

Также президент поздравил командующего ВДВ и весь состав Воздушно-десантных войск и десантных бригад с профессиональным праздником.