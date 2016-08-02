На Донбассе в боях с российским агрессором погибли 415 украинских десантников – Порошенко
По словам президента, 2 295 воинов-десантников были награждены государственными наградами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю Дня Высокомобильных десантных войск на базе Учебного центра ВДВ ВСУ сегодня в Житомире
Читайте также"Никто, кроме нас!": В Украине сегодня отмечают День ВДВ (видео)
«415 крылатых пехотинцев не вернулись с боевых заданий, погибнув в ожесточенных боях с российским агрессором», - заявил глава государства.
По словам президента, 2 295 воинов-десантников были награждены государственными наградами, семь из них отмечены званием Героя Украины.
«Наш праздник отличается тем, что наши десантники не в фонтанах купаются, а Родину защищают. И сегодня этот день, 2 августа, - это в то же время является и днем памяти. Многие из них будут на могилах павших боевых побратимов, отдавая им почтение и уважение», - отметил Порошенко.
Также президент поздравил командующего ВДВ и весь состав Воздушно-десантных войск и десантных бригад с профессиональным праздником.
Високомобільні десантнті війська - це еліта Збройних Сил.— Петро Порошенко (@poroshenko) August 2, 2016
Слава Україні!
Слава воїнам-десантникам! pic.twitter.com/P6DQ14jbDi