В Харькове появилась "аллея парящих зонтиков" (фото)
20:04, 01 августа 2016Общество
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В центре Харькова появилась своеобразная инсталляция из открытых разноцветных зонтиков, "парящих" между домами.
Фото УНИАН
Как сообщают местные СМИ, зонты размещены между зданиями № 14 и 16 по улице Сумской.
Фото УНИАН
Инсталляцию из 32 зонтов создала хозяйка располагающегося здесь кафе, но она не брендировала свою инсталляцию.
Юлия Барбарян рассказала, что подобные аллеи очень популярны во многих городах Европы и мира. Зонтики девушка закрепила на уровне 3,5 метра над землей.
Фото УНИАН
"Вот такой яркий и необычный уголок появился в самом центре Харькова, где любой желающий может сделать бесплатное фото. Я хотела создать такое место, где люди бы чувствовали себя счастливыми", - рассказала она.
Фото УНИАН
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