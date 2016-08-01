В Харькове появилась "аллея парящих зонтиков" (фото)

Как сообщают местные СМИ, зонты размещены между зданиями № 14 и 16 по улице Сумской.

Инсталляцию из 32 зонтов создала хозяйка располагающегося здесь кафе, но она не брендировала свою инсталляцию.

Юлия Барбарян рассказала, что подобные аллеи очень популярны во многих городах Европы и мира. Зонтики девушка закрепила на уровне 3,5 метра над землей.

"Вот такой яркий и необычный уголок появился в самом центре Харькова, где любой желающий может сделать бесплатное фото. Я хотела создать такое место, где люди бы чувствовали себя счастливыми", - рассказала она.