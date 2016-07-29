Глава Роскомнадзора считает неприемлемой блокировку в Facebook за слово "хохол"

Об этом он сказал в интервью изданию "Известия".

Жарову задали вопрос о том, как его ведомство, которое пользователи часто называют главным цензором Рунета, оценивает меры, предпринимаемые Facebook.

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"То, что делает Facebook в отношении названных выше слов, на мой взгляд, неправильно и неприемлемо. Видимо, это связано с теми алгоритмами редактирования, которые работают в русскоязычном сегменте. Я предполагаю, что в данном случае работают не люди, а робот", - отметил он.

Жаров напомнил о случае блокировки год назад страницы журналиста Максима Кононенко, который опубликовал отрывок из стихотворения Пушкина, в котором присутствовало слово "хохол".

"Мы на встречах с Facebook эту тему поднимали. Они обещали разобраться", - сказал глава Роскомнадзора.