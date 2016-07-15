Австралийские ученые испытали универсального робота-пастуха (видео)

Об этом говорится в пресс-релизе разработчика - Австралийского центра полевой робототехники (ACFR) при Сиднейском университете, передает N+1.

Как рассказал изданию IEEE Spectrum руководитель разработки Салах Суккарьех, робот SwagBot, может передвигаться практически по любым поверхностям. Он имеет усиленное водонепроницаемое шасси и приводится в движение электромоторами, вращающими четыре колеса.

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SwagBot предназначен для помощи фермерам при выполнении различных работ, в первую очередь при выпасе скота. Пока робот может лишь наблюдать за животными в реальном времени.

Среди предполагаемых задач рассматриваются наблюдение за скотом, мониторинг их здоровья, измерения количества биомассы и даже прополка. Кроме того, как следует из презентации, робот может служить тягачом для грузового прицепа.

Разработка продолжится еще как минимум два года. За это время коллектив должен сделать SwagBot как можно более универсальным и автономным.

Напомним, разработанный в Японии робот "Пеппер" будет помогать детям учиться программированию.