Дело о миллионных хищениях в "Охматдете": суд арестовал двух экс-директоров

Об этом этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Одного из фигурантов суд арестовал с альтернативой внесения залога в размере 3 млн 834 тыс грн, второго посадил под круглосуточный домашний арест.

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Третьему подозреваемому меру пресечения не избрали, поскольку он находится в больнице.

В ГПУ напомнили, что досудебное расследование проводится по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ГП "Укрмедпроектбуд", ООО "Укрпрофмед" и другими лицами, а также завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах, при строительстве современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", и нецелевого использования бюджетных средств должностными лицами ГП "Укрмедпроектбуд".

В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению указанных выше уголовных правонарушений причастны трое бывших директоров ГП "Укрмедрпроектбуд" и ООО "Укрпрофмед".