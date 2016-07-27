Трем фигурантам дела о хищениях в "Охматдете" объявлено подозрение

Об этом сообщает Служба безопасности Украины на своей странице в Facebook. «Службой безопасности Украины и Национальной полицией объявлено о подозрении трем фигурантам дела о хищении более девяти миллионов государственных средств на детской больнице "Охматдет", - говорится в сообщении.

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В ближайшее время судом будет принято решение об избрании подозреваемым мер пресечения.

В СБУ напомнили, что в течение 2012-2014 годов ГП "Укрмедпроектбуд" получило из бюджета средства на закупку медицинского оборудования и достройку детской больницы. Для реализации задач чиновники заключили договор с коммерческой структурой ООО "Укрпрофмед". Однако по предварительному сговору с должностными лицами бизнесмены искусственно завысили стоимость оборудования и работ на 9,2 млн грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ряду уголовных производств, открытых по ч. 2 ст. 364 и ст. 191 Уголовного кодекса.

Как сообщал УНИАН, 21 июля сотрудники СБУ разоблачили разворовывание чиновниками и предпринимателями более 9 млн грн в киевской детской больнице "Охматдет". Во время обысков в офисах и по местам жительства шести фигурантов дела, среди которых один до сих пор чиновник, были изъяты улики, доказывающие хищения госсредств, выделенных детской больнице.

В течение 2012-2014 годов специализированное государственное предприятие получило из бюджета средства на закупку медицинского оборудования и достройку детской больницы. Для реализации задач чиновники заключили договор с частной коммерческой структурой. Правоохранители установили, что по предварительному сговору с должностными лицами бизнесмены искусственно завысили стоимость оборудования и работ на 9,2 млн грн.