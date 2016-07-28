Аласания: выбор города-хозяина Евровидения перенесли из-за недостатков претендентов

На своей странице в Facebook он написал, что каждый из трех городов-претендентов имеет определенные недостатки, которые необходимо устранить, прежде чем принимать решение.

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"Киев, Днепр, Одесса – города, прошедшие в финал конкурса, победитель которого будет принимать Евровидение 2017 – каждый по своему показал фантастическое стремление к приему огромного европейского шоу. И каждый из городов имеет свои недостатки. У кого-то они технические или технологические. У кого – то- финансовые. У кого-то даже политические... Вот чтобы учесть все это – окончательный выбор и отложен", - отметил Аласания.

Как сообщал УНИАН, 27 июля стало известно, что определение города-победителя конкурса на проведение международного песенного конкурса Евровидение-2017 перенесен на неопределенный срок.