Какой город должен принять Евровидение-2017? - опрос УНИАН
13:50, 21 июля 2016Общество
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Как известно, за право принимать международный песенный конкурс Евровидение в 2017 году борются шесть украинских городов - Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков и Херсон.
Фото wikimedia.org
УНИАН предлагает своим читателям поделиться мнениями относительно того, какой украинское город должен принять Евровидение-2017?
Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.
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