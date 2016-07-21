Какой город должен принять Евровидение-2017? - опрос УНИАН

УНИАН предлагает своим читателям поделиться мнениями относительно того, какой украинское город должен принять Евровидение-2017?



Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс Евровидение-2017 после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.