10-12 сентября в Киеве будут искать беспризорных детей
02:22, 10 сентября 2008Общество
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Сообщает пресс-служба КГГА
10-12 сентября в Киеве Служба по делам детей Киевской городской государственной администрации проведет профилактические рейды «Дети улицы».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, во время рейда будут проверены места возможного пребывания бездомных и беспризорных детей. Обнаруженным детям будет оказана соответствующая помощь.
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