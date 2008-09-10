10-12 сентября в Киеве будут искать беспризорных детей

Сообщает пресс-служба КГГА

10-12 сентября в Киеве Служба по делам детей Киевской городской государственной администрации проведет профилактические рейды «Дети улицы». Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, во время рейда будут проверены места возможного пребывания бездомных и беспризорных детей. Обнаруженным детям будет оказана соответствующая помощь.

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