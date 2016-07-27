В Винницкой области создан областной Центр национальных культур

Идея создать на Винниччине Центр национальных культур возникла еще в 2007 году, ведь в области представлено более 100 обществ национальных меньшинств. К работе Центра будут подключаться все желающие.

Пока же на общественных началах работают представители самых активных обществ. Заведение будет проводить культурные и просветительские мероприятия, а одной из ключевых его задач станет налаживание связей с украинцами за рубежом. Ведь на протяжении последних десяти лет украинская диаспора в разных странах мира активизировалась, начали создаваться общественные формирования, которые пропагандируют украинскую культуру за пределами Украины. Поэтому главная задача Центра - построить мосты между украинцами заграницей.

Председатель Винницкой облгосадминистрации Валерий Коровий, открывая Центр, выразил благодарность за то, что в нелегкое время представители разных национальностей в Украине остаются толерантными и поддерживают друг друга.

«Как никогда, каждый из нас сегодня должен понимать, что поддержка и взаимоуважение - это самая большая ценность для человека. Поддерживая друг друга и действуя совместно, мы двигаемся вперед. Открытие победного Центра свидетельствует о сотрудничестве между властью и представителями национальных меньшинств, и совместно мы должны преодолевать те вызовы, которые стоят перед обществом. Ведь сегодня мы должны приложить все усилия для создания действительно европейского государства», - подчеркнул Валерий Коровий.