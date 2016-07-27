В Донецкой области СБУ обнаружила тайник с более чем сотней минометных мин (фото)

Об этом СБУ сообщает на своей странице в Facebook.

Тайник с минометными минами был найден возле села Павлополь. По информации СБУ, тайник был оборудован на прежних позициях одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".

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Правоохранители изъяли 116 минометных мин различных модификаций калибра 120 мм, упакованных в армейские ящики.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для установления лиц, причастных к оборудованию тайника.