В МОН прокомментировали поездку украинских учителей в Крым на конференцию по русскому языку

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила первый заместитель министра образования Инна Совсун.

"Мы обратились к руководству этих ВУЗов, попросили дать разъяснения. Точно сегодня мы знаем, что ни один из них не ехал в официальную командировку от университета. Один из университетов сообщил, что преподавательница, которая ездила на эту конференцию, будет уволена за прогул, потому что ее не было на рабочем месте и у нее не было командировки или отпуска", - рассказала Совсун.

По ее словам, вопрос о легитимности пребывания в Крыму других преподавателей изучается на уровне руководства учебных учреждений.

"Нет сомнений, что это было идейное принципиальное личное политическое решение лиц, которые поехали. Одна из преподавательниц, Ирина Зайцева, была известна своими пророссийскими настроениями, которые она не скрывала. Будем ждать реакцию университета", - добавила она.

Читайте такжеГПУ открыла дело по факту запрета оккупантами в Крыму деятельности Меджлиса

О том, что украинские преподаватели из ВУЗов Киева, Запорожья и Днепра принимали участие в мероприятии под названием 10-я Международная научно-практическая конференция "Русский язык в поликультурном мире" в оккупированном Крыму, сообщил журналист Яков Носков в Facebook, опубликовав соответствующие фотографии. Мероприятие проходило в Ялте с 8 по 11 июня, в нем участвовали преподаватели и ученые из 10 стран, включая Украину.